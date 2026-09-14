Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, kabulden fotoğraf kamuoyuyla paylaşıldı.

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