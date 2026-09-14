Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, kabulden fotoğraf kamuoyuyla paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, kabulden fotoğraf kamuoyuyla paylaşıldı.
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