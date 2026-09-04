Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

Savunma sanayii ve ekonomi vurgusu

Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi konusu da ele alındı.

Erdoğan, özellikle savunma sanayii ve ekonomi başta olmak üzere Türkiye ile BAE arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Erdoğan’dan İran-ABD gerilimi mesajı

Görüşmenin önemli başlıklarından biri ise bölgede yaşanan gerilimler oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İran ile ABD arasındaki gerilimin yanı sıra bölgede yaşanan diğer çatışmalı süreçlerin sona ermesi için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye’nin barış odaklı diplomatik çabalarının devam edeceğini ifade eden Erdoğan, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları tasvip etmediklerini vurguladı.

Erdoğan, bölgesel meselelerin çözümünde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin önemine de dikkat çekti.