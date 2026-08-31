AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhurbaşkanı Sırdar Caparov'nun daveti üzerine şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak için Bişkek'e gitti. Erdoğan ve heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Ankara Valisi Yakup Canbolat tarafından uğurlandı. CUMHURBAŞKANLIĞA VEKALET CEVDET YILMAZ'DE İki gün sürecek ziyaret kapsamında Erdoğan, yarın genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler yapacak. Erdoğan'n Kırgızistan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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