Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) mevcut karar alma mekanizmasında kapsamlı bir değişime gidilmesi gerektiğini belirterek BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkının kaldırılması çağrısında bulundu.

Bloomberg platformunda “BM, Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır” başlığıyla yayımlanan makalesinde Erdoğan, konsey reformunun sadece yeni daimi üyelerin eklenmesiyle sınırlandırılmaması gerektiğini vurguladı.

Önerilen modelde daimi üyeliklerin tamamen kaldırılması ve Güvenlik Konseyi üyelerinin BM Genel Kurulu tarafından belirli sürelerle seçilmesi öngörülüyor.

'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜK' VURGUSU

"Dünya 5’ten büyüktür" ifadesinin daha geniş bir sorumluluk anlayışına yönelik bir davet olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesinde şu değerlendirmelere yer verdi:

“Güvenlik Konseyine ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir. Veto imtiyazının kaldırılması, anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır. Reform, aynı imtiyazın başka devletlere de tanınması anlamına gelemez.”

DAİMİ ÜYE SİSTEMİNE ELEŞTİRİ

Erdoğan'ın makalesindeki dikkat çeken unsurlardan biri, daimi üyelerin yer almadığı yeni bir Güvenlik Konseyi yapısı oldu.

Önerilen sisteme göre Konsey üyeleri, BM Genel Kurulu tarafından belirli sürelerle ve dönüşümlü olarak seçilecek.

Görev süresi sona eren ve yeniden görev almak isteyen ülkelerin ise Genel Kurul üyelerinin çoğunluk desteğini tekrar kazanması gerekecek.

Erdoğan, bu yöntemin Güvenlik Konseyi'nin temsil gücünü artıracağını ve Genel Kurul karşısındaki hesap verebilirliğini pekiştireceğini ifade etti.