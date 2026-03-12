Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’i kabul etti. Görüşme, Beştepe'de gerçekleştirildi. Basına kapalı yapılan kabulde bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı değerlendiriliyor.

ATATÜRK VURGUSU

Erdoğan törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"- Atatürk'ten miras kalan 'yurtta sulh,cihanda sulh' ilkesini proaktif, atılgan, girişimci anlayışla yoğurarak dış politikamızın odağında tutmayı sürdürüyoruz.

- Başta bölgemizdeki çatışmalar, savaşlar, zulümler ve insani krizler olmak üzere nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz

- Türkiye olarak coğrafyamızı topyekun felakete sürükleme riski taşıyan İran merkezli şiddet sarmalının büyümemesi için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz

- (ABD, İsrail, İran diplomasi trafiği) Umutları kırmak, bizi mücadelemizden vazgeçirmek isteyenlere rağmen sabırla ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

- Adalet olmadan kalkınma, barış, istikrar olmayacağına inanan bir lider olarak BM'yi daha kapsayıcı yapıya dönüştürme girişimlerini desteklemeyi sürdüreceğiz"