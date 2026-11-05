Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyaretinin ardından uçakta soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarında haksız kazanç elde eden ve manipülasyona karışanlara yönelik açıklama yaptı. Bu tür faaliyetlerde bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini belirten Erdoğan, sermaye piyasalarının usulsüzlüklerden arındırılacağını söyledi.

"HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYANLAR HESAP VERECEK"

Sermaye piyasalarında yaşanan manipülasyonlara değinen Erdoğan, yatırımcıları zarara uğratan ve haksız kazanç elde edenlere karşı gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Aziz milletim şunu çok iyi bilsin ki; haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek." dedi.

Piyasalarda güven ortamının yeniden güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, sermaye piyasalarının bu tür uygulamalardan temizleneceğini belirterek, "Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyecek, inşallah her açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın fon sorusu üzerine verdiği cevap şöyle oldu: