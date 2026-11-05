Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyaretinin ardından uçakta soruları yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarında haksız kazanç elde eden ve manipülasyona karışanlara yönelik açıklama yaptı. Bu tür faaliyetlerde bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini belirten Erdoğan, sermaye piyasalarının usulsüzlüklerden arındırılacağını söyledi.
"HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYANLAR HESAP VERECEK"
Sermaye piyasalarında yaşanan manipülasyonlara değinen Erdoğan, yatırımcıları zarara uğratan ve haksız kazanç elde edenlere karşı gerekli adımların atılacağını ifade etti.
Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Aziz milletim şunu çok iyi bilsin ki; haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek." dedi.
Piyasalarda güven ortamının yeniden güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, sermaye piyasalarının bu tür uygulamalardan temizleneceğini belirterek, "Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyecek, inşallah her açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın fon sorusu üzerine verdiği cevap şöyle oldu:
"Bu konuda gerekli yol haritasını oluşturduk, gerekli talimatları verdik. Yol haritasına göre her kurum kendi görevini yerine getiriyor. Yani buradan daha önce yaptığım açıklamalarda da söylediğim gibi herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil. Gerek mevzuat gerek idari tedbirler gerek yargı süreçleri hepsi yakın takibimizde. Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor. Tabii bir gerçek var? Nedir bu gerçek? bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor.
Biliyorsunuz Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim. Onlar da kendi incelemelerini yürütüyor. Oradan çıkacak netice de çok çok önemli. Cevdet Bey Başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulumuz, düzenli ve sık aralıklarla toplanıyor. Kurul'da alınan kararlar çerçevesinde ödemeler konusunda, ihtiyaç duyulan adımlar atılıyor. Olağan tasfiyelerin ardından, biliyorsunuz, geçen hafta cuma günü itibarıyla olağanüstü tasfiyelerde ödemeler başladı. Güvence verildiği gibi, bu ödemeler aralıksız yapılıyor. Kamu kaynağı kullanılmadan bu sürecin yönetilmesi temel prensibimiz. Altını çizerek söylüyorum, kamu kaynağı kullanımı burada söz konusu değil. Tam aksine herkes fonla ilgili ödemesi gerekeni ödeyecek, tasfiyeler yapılacak ve tahsilatlar gerçekleştikten sonra da gerekli olan yerlere ödemeler gerçekleştirilecek.
Aziz milletim şunu çok iyi bilsin ki; Haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek. Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyecek, inşallah her açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız."