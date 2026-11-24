Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Öğretmenlere Saygı Gecesi Programı”nda konuşuyor.

'TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE SELAMLARIMI GÖNDERİYORUM'

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Aziz milletim, kıymetli öğretmenlerimiz, eğitim ailemizin değerli mensupları, saygıdeğer misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Öğretmenler Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın, sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Sözlerimin hemen başında buradaki öğretmenlerimizle birlikte maarif ordumuzun tüm neferlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü şahsım, ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum. Sizlerin nezdinde öğrencilerine kimi zaman anne şefkati, kimi zaman baba merhameti, kimi zaman da kardeş sevgisiyle yaklaşan, evlatlarımızı samimiyetle bağırlarına basan tüm öğretmenlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

'ŞEHİT ÖĞRETMENLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM'

Şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ı, Kahramanmaraş'taki menfur saldırıda kendisini öğrencilerine siper eden Ayla Kara hocamızı, vazifelerini ifa ederken son nefeslerini veren tüm öğretmenlerimizi bugün bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatacağımızı, bu ülke ve bu millet için yaptıkları fedakarlıkları asla unutmayacağımızı burada özellikle ifade ediyorum. Aynı şekilde uzun yıllar boyunca kendilerini mesleklerine adayan, eğitim hayatımıza önemli katkılar yapan fakat artık aramızda olmayan tüm hocalarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

'ÖĞRETMEN ADAYLARIMIZI ŞİMDİDEN TEBRİK EDERİM'

"2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak.

2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayını gelecek eylül ayında Milli Eğitim Akademisine başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz. Toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum.

Dijital tehditler karşısında çocukların korunması sorumluluğunu sadece çocukların omuzlarına bırakamayız. Bu mücadelede devletle birlikte hepimize sorumluluklar düşmektedir.”