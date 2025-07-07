MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mimarı olduğu, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği yeni açılım sürecinde görüşme trafiği hızlandı.

Dün İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti Heyeti, bugün de saat 15.00'te Saray'a giderek sürece ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek.

Erdoğan ile görüşmeyi Pervin Buldan ve Mihat Sancar gerçekleştirecek. Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine gör, söz konusu görüşmede, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararının ardından atılacak adımların ele alınacağı öğrenildi.

Buna göre, terör örgütü PKK'nın bu hata içinde silah bırakma sürecini başlatması bekleniyor. Bu sürecin 3 gün süreceği ve 3 farklı bölgede silah bırakma görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılacağı iddia edildi. İlk görüntülerin Kuzey Irak'taki Süleymani'den gelmesi beklenirken, silah bırakma sırasında teröristbaşı Öcalan'ın mesajı okunacak.

Sürecin tarihi bir adım olduğunu vurgulayan DEM Partili yetkililer, devletin de bazı adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Silahların bırakılmasıyla birlikte, Meclis'te kurulması beklenen komisyon çalışmalarına hız verileceği öğrenildi.

AKP, 11-13 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam'da kampa girecek. Bu kampta, Terörsüz Türkiye sürecinin yaz aylarında kamuoyuna nasıl anlatılacağı ve sürece ilişkin atılabilecek adımlar tartışılacak. Erdoğan ve kabine üyelerinin katılacağı toplantıda, milletvekillerinin görüş ve önerileri değerlendirilecek.

PKK'nin silah bırakma törenine hangi partiler ve dernekler davet edildi?

Öte yandan, PKK’nın silah bırakma törenine çok sayıda siyasi parti, dernek, sivil toplum ve hukuk örgütünün davet edildiği bildirildi.

Davetliler arasında CHP, TİP, Vatan Partisi, TÜSİAD, MÜSİAD ve Türk-İş’in de yer aldığı öğrenildi.