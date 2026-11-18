Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada emeklilerin yaşadığı sorunlara ve aylıklarda yapılması planlanan iyileştirmeye değindi. Çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, düzenlemenin hayata geçirileceği tarihe ilişkin de açıklama yaptı.

17 MİLYONU AŞKIN EMEKLİ KAPSAMDA OLACAK

Emeklilerin yaşadığı sorunların farkında olduklarını ifade eden Erdoğan, grup yönetimi ve ekonomi kurmaylarının hazırlanan çalışmanın genel çerçevesini kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

Düzenlemenin emeklilerin yaşı ve prim gün sayısı dikkate alınarak şekillendirildiğini kaydeden Erdoğan, konunun adalet ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda tüm boyutlarıyla değerlendirildiğini söyledi.

YILBAŞINDAN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLECEK

17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacak bir iyileştirme üzerinde çalışıldığını belirten Erdoğan, düzenlemenin Meclis'in desteğiyle yılbaşından önce yürürlüğe konulacağını açıkladı.

Erdoğan, bütün emeklileri kapsayan iyileştirmenin yılbaşından önce hayata geçirileceğini ifade etti.

Açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde: