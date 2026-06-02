Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Paşinyan, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmiş Kurban Bayramı’nı kutladı. İki lider, bayram tebriğinin ardından ikili ilişkiler ve bölgesel gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla devam ettiğini ifade etti. Türkiye’nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına önem verdiğini belirten Erdoğan, bu yönde atılacak yapıcı girişimlere destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.