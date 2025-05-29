Süper Lig'in 36. haftasında bitime iki hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlamalar devam ediyor.
Üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyarete gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Gerçekleşen ziyarette başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray futbol takımı oyuncuları ve teknik heyet yer aldı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon kazandığı iki kupanın yanı sıra başlamayı planladığı yeni salon projesini de Cumhurbaşkanı'na götürdü.