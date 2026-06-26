Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Polis Akademisi Mezuniyet Töreni”ne katıldı. Erdoğan'ın dereceye giren öğrencilere belgelerini vermesi sırasında ise ilginç bir diyalog yaşandı.
ATAMA YERİ SORUSU
Dönem üçüncüsünün belgesini veren Erdoğan, polis memuruna atama yerinin belli olup olmadığını sordu.
'HENÜZ BELLİ DEĞİL SAYIN CUMHURBAŞKANIM'
Polis memurunun ‘henüz belli değil, sayın Cumhurbaşkanım’ sözleri sonrası Erdoğan ile İçişleri bakanı arasında şu diyalog yaşandı:
"Mustafa, nereye verelim?"
"Çorum'a verelim."
"Yani yiğidin harman olduğu yer."
“Hadi Çorum”