Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi 7 Haziran’da dolacak üyelerin yerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) 4 yeni atama yaptı.

Atamalara ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür ve Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) üye olarak atandı.

Geçtiğimiz hafta ise TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçimle Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyeliğine seçilmişti...

HSK üyeliğine seçilen Hakan Yüksel, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararında imzası bulunan isimlerdendi.

Yüksel, AYM’nin kararının uygulanmaması yönünde oy kullanan üyeler arasında yer aldı.

Yeni HSK üyelerinden eski Genel Sekreter Fuzuli Aydoğdu ise, özellikle Soma davasında verdiği kararlarla kamuoyunun dikkatini çekmişti...

Söz konusu atamalar, Anayasa’nın 159’uncu maddesi ile 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca gerçekleştirildi.

Adli yargı hâkim ve savcıları arasından; Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu ve İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine atandı.

İdari yargı hâkim ve savcıları arasından ise Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, HSK üyesi olarak seçildi.