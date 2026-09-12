Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 15 belediye meclis üyesiyle birlikte CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye geçti. Ünlü’nün partiye katılımı nedeniyle düzenlenen törende kendisine parti rozeti takıldı.

'AYRIŞMA OLARAK YORUMLANMAMALI'

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan’ın taktığı rozetle partiye katılan Ünlü, törende yaptığı konuşmada kararının bir ayrışma olarak yorumlanmaması gerektiğini söyledi.

Ünlü, “Bugün bizim için bir ayrılış günü değildir. Aksine bugün, daha da bütün olmamız gerektiğinin inancıyla, ayrışmadan, değerlerimize olan bağlılığımızla verdiğimiz bu karar, siyasi yolculuğumuzun devamıdır” ifadelerini kullandı.

MUĞLA’DA YENİ PARTİ’NİN KATILIMLARI

Törende konuşan Gizem Özcan da Acar Ünlü’nün partiye katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni Parti yönetimi ise Marmaris’in geleceğinin ortak akıl, güçlü bir irade ve dayanışma anlayışıyla şekillendirileceğini belirtti.

Programa Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun, Süreyya Öneş Derici ve Gizem Özcan’ın yanı sıra İl Başkanı Nail Kızıl, il yöneticileri, Marmaris ilçe teşkilatı üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Ünlü ve beraberindeki meclis üyelerinin parti değişikliği, Marmaris ve Muğla siyasetinde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

‘GELECEĞE YENİ BİR ADIM’

Ünlü törene ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aynı inanç ve aynı heyecan ile… Geleceğe doğru YENİ bir adım. Yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

'KAPIMIZ AÇIK GELMEK İSTİYORSAN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos’ta Muğla’nın Marmaris ilçesinde cuma namazının ardından kendisini karşılayan CHP’li Belediye Başkanı Ünlü’ye, “Kapımız açık gelmek istiyorsan” demişti.