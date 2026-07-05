Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından tutuklanan Deniz Göktaş ile ilgili paylaşımda bulundu.

'TÜRKİYE ADINA ZULDÜR'

Saral paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kıytırık bir sözde komedyenin günlerce bu ülkenin gündemini işgal etmesi, Türkiye adına zuldür. Bu milletin konuşacağı mesele; üç beş provokatif söz değil, Türkiye’nin yükselen vizyonu, bölgesel liderliği ve uluslararası arenadaki güçlü konumudur. Büyük devletler, kıytırık figürlerin değil; büyük hedeflerin peşinden yürür!

TUTUKLANDI

Stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler üzerine hakkında soruşturma başlatılan Göktaş, yurt dışı seyahati dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Emniyette ters kelepçe takılan Göktaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamalarıyla tutuklandı.