Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Yeni Şafak'taki köşesinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gerilimi ve yaklaşan seçim sürecini ele aldı.

"BİR ŞEYLER PİŞİYOR, BİR CİSİM YAKLAŞIYOR'

Türkiye'den 7 kişi hakkında yorumları nedeniyle uluslararası yakalama kararı çıkarıldığını, 31 kişiye ise Azerbaycan'a giriş yasağı getirildiğini hatırlatan Ünal, yaşanan gerilimin yalnızca başörtüsü tartışmasından kaynaklanmadığını savundu.

Ünal, “Azerbaycan tarafının tırmandırdığı, Türkiye'nin alttan aldığı gerilim, son derece açık ki, başörtüsü yasağından ve buna verilen tepkilerden kaynaklanmıyor” diyerek, “Başka bir şey var, bir şeyler pişiyor, bir kurgu sahneye konuluyor, o meşhur film repliğiyle söylersek, 'bir cisim yaklaşıyor'” ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN EN KOLAY SEÇİMİNE İLERLİYORDU AMA RİSKLER ARTMAYA BAŞLADI'

Yazısının sonunda Erdoğan'ın seçim sürecine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yapan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

-Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkçası en kolay seçimine ilerliyor, dikensiz gül bahçesinde yürüyordu.

-Ama seçim yaklaştıkça riskler de artmaya başladı.

"Kuşatma daha da daralacak, konulmamış, tek taraflı bir gerilim var” ifadelerini kullanırken, Aliyev'in açıklamalarının ardından Azerbaycan'daki okullarda başörtüsü yasağı uygulanmaya başladığını öne sürdü.