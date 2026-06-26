Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Üsküdar'da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, torunları Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını birlikte takdim etti. İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Yusuf Tekin ile Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan da katıldı. Tören kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan öğrenciler ve torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Mezuniyet programı, öğrencilerin diploma töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.