Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık enflasyonu yüzde 16,67’de kaldı.
Bu oranla temmuzdan itibaren memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57; işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yüzde 16,67 zam kesinleşti.
AYLIK GELİRİ TOPLAM 411 BİN 800 LİRA OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşı yeni zamla birlikte 55.479 lira arttı.
Yapılan düzenlemeyle Erdoğan’ın maaşı, TBMM Başkanı maaşının yüzde 5 fazlasına endekslendi ve otomatik zam kapsamına alındı.
Erdoğan’ın yeni maaşı 252.227 liraya, emekli vekil aylığı da 149.121 liraya çıktı. Böylece toplam aylık geliri 411.800 liraya ulaştı.
Yeni zamla birlikte milletvekili maaşı 229.676, bakan maaşı 235.527, milletvekili emekli aylığı 149.000 lira oldu.
Hem vekil maaşı hem emekli aylığı alanların toplam geliri 379.000 liraya yükseldi.