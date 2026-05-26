Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

T.C. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle Kurban Bayramı’nın buruk karşılandığını ifade ettiği belirtildi. Erdoğan’ın, İran halkının yaşanan zorlu süreci aşarak huzura kavuşacağına inandığını dile getirdiği aktarıldı.

Görüşmede Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması adına kardeş ülkelerle birlikte hareket etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan’ın, müzakerelerin olumlu sonuçlanması için her türlü desteğin devam edeceğini söylediği kaydedildi.