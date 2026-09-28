Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi.

Yaklaşık üç saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"17 Eylül'den beri gündemde olan fon konusunu etraflıca değerlendirdik. Adalet ve Hazine Maliye bakanlarımız kapsamlı bir sunum yaptılar.

İster piyasa manipülasyonu ile ister borsa oyunları ile ister belediyelerde yaşandığı gibi apacık yolsuzluk yaparak olsun her kim milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşımızın hakkının yenilmesine göz yummayız. Başkaları gibi hak yiyenleri savunmayız. Aramızdaki fark budur.

Söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde ortaya koyduk.

Sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız yoğun bir mesai ile çalışmaktadır. Biz de gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz.

Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye sahiptir."