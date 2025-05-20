Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençler ve millî sporcularla bir araya geldi. Samimi atmosferde gerçekleşen buluşmada, gençlerden gelen soruları yanıtlayan Erdoğan, yapay zekâ teknolojileriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yapay Zeka ile Oluşturulan Bebeklik Hali Gündem Oldu

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk’un ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde gerçekleştirilen dikkat çekici bir sunumu gençlerle paylaşarak, “Arnavutluk çok enteresan bir sunum yaptı. Zirveye katılan tüm liderleri, devlet başkanlarını ve başbakanları yapay zeka ile bebeklik halleriyle ekrana getirdiler. Gerçekten çok ilginçti” sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Sunumda yer alan liderlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı. Yapay zekâ ile tasarlanan bebeklik görselini esprili bir dille anlatan Erdoğan, dijital teknolojinin ulaştığı boyuta dikkat çekti.