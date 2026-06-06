Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ettiği belirtildi.

Basına yansıyan görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda, Erdoğan, Mehmet Seman Ağa ve Kürşad Zorlu'nun görüşme sırasında bir arada olduğu görüldü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kabulün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştiği bildirildi.