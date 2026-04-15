Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın X hesabından yaptığı “Önümüzdeki dönemde Türk demokrasisinin hak ettiği olgunlukta, vizyonda ve kalitede yeni bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz” paylaşımı, siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, CHP lideri Özel ve parti yönetimini hedef alan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

-CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa, bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz skandallarıyla meşgul olsun.

-İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde 'yolsuzluklardan arınma başkanlığı' kursun. Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu'nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur. Ama ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse 'Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyiz' diye övünen CHP'nin mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz.

“MUTLAK BUTLAN” İDDİASI

Gazeteci Fatih Altaylı, Recep Tayyip Erdoğan’ın son paylaşımını “mutlak butlan”ın habercisi olarak yorumladı...

Kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazıda Altaylı, önümüzdeki süreçte dikkat çekici gelişmelerin yaşanabileceğini öne sürdü.

“Artık diyebiliriz ki, ‘geliyor gelmekte olan’ yani butlan” diyen Fatih Altaylı, tek işaretin Erdoğan’ın açıklaması olmadığını vurguladı. Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklaması ile CHP’nin siyasi akıbeti ortaya çıktı.

“Butlan geliyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP’yi hedef aldığı konuşmasında “İnşallah önümüzdeki dönemde Türk demokrasisinin hak ettiği olgunlukta, vizyonda ve kalitede yeni bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz” dedi.

Gerçi bu Erdoğan’ın “yeni bir ana muhalefet” tanımını kullandığı ilk konuşması değil.

Başbakanlığı döneminde de CHP’ye kızıp öfkelendiği zamanlarda benzer söylemlerde bulunurdu.

Mesela 2014’ün ağustos ayında yaptığı bir konuşmada, “77 milyonun Cumhurbaşkanı olarak, özlediğimiz bu toplumsal barışın tesis edilmesi için de elimizden geleni yapacağımızın herkes tarafından bilinmesini istiyorum. Yeni Türkiye’de arzumuz var. Yeni bir muhalefet. Çünkü yeni Türkiye’ye yeni bir muhalefet yakışır. Artık bu kaçınılmaz hale gelmiştir.” demiş ve “yeni bir ana muhalefet” çağrısı yapmıştı ama o gün ortada bir butlan davası yoktu.

Üstelik aynı konuşmada Başbakan olarak yargıya da çatmış ve yargının kendisine karşı yapılan hakaretlere “ağır eleştiri” diyerek ceza vermemesinden duyduğu rahatsızlığı da dile getirmişti.

Yani Türkiye bugün o günkü Türkiye değil ve Cumhurbaşkanı’nın bu son konuşması geçmişte benzerleri yapılmış olsa da bu kez pek de hayra alamet değil.

Üstelik de AK Partili siyasetçilerin öngörüleri genelde çıkıyor.

Mesela yaşı müsait olanlar hatırlayacaktır. Poyrazköy’de gömülü halde bulunan silahlardan sonra bazı iktidar mensupları “Çok önemli gelişmeler olacak” açıklamaları yapmış ve ardından Ergenekon süreci başlamıştı.

Bu açıdan bakınca, iktidarın “boşa konuşmadığı” da öğrendiğimiz bir gerçek.

Ve artık diyebiliriz ki, “geliyor gelmekte olan” yani “butlan”.

Tek emare Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması da değil.

Butlan kararı alınması halinde CHP’nin başına oturtulacak olan Kemal Kılıçdaroğlu da birdenbire fazlasıyla görünür hale geldi ya da getirildi.

Önce Cindoruk’un cenazesinde tartışmalı görüntülerle haber oldu.

Ardından İbrahim Tatlıses’in hastane odasında ortaya çıktı.

Hem de yanında “atanmış” İl Başkanı Gürsel Tekin ile birlikte.

“Muhalif medya” da Kılıçdaroğlu’nu yeniden hediye paketine koyma operasyonunda gayet hevesli görünüyor belli ki “butlan” dönemine onlar da hazırlanıyor.

Peki, butlan kararı sonrası, yani partinin başına Kemal Kılıçdaroğlu yeniden oturunca ne olur?

İki olasılık var.

İlki, Kılıçdaroğlu gelir, hemen kongre sürecini başlatır, birkaç ay içinde kurultay toplanır, kurultay seçimini yapar.

Partinin başına Özgür Özel yeniden gelir ve parti daha da güçlenerek yoluna devam eder.

Bu CHP ve Türkiye açısından “iyi” olasılık.

Ancak gerçekleşme ihtimali binde birin bile altında. Kemal Kılıçdaroğlu’nu partinin başına oturtacak olan irade, Kılıçdaroğlu’nun böyle bir yol izlemesine izin vermez, böyle bir yola göz yumulacak olsa butlan kararı zaten çıkmaz.

İkinci ve kuvvetli olasılık ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçime kadar partinin başında kalması ve bir kez daha “Bu kez kazanırım” diyerek 14. kez şansını denemesi. Bu arada Anayasa değişikliği için AK Parti ile masaya oturması ve Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için kendisine destek vermesi.

Bu hayli kuvvetli bir ihtimal ve “oturtanların” beklentisi de zaten bu.

Bu durumda olacak olan şudur.

CHP’nin bugün yüzde 30’u aşan oyları hızla düşmeye başlar.

CHP muhtemelen baraj sorunu yaşamaz ama en az 15 puan oy kaybeder.

Bu 15 puanın önemli bir bölümü İYİ Parti’ye kayar.

Genç CHP’li seçmen Zafer Partisi’ne sığınır.

Bu iki parti barajı aşacak oya erişir.

Bir kısım CHP seçmeni de “Allah belasını versin” diyerek sandığa gitmez.

Butlan kararı alınırsa olacak olan budur.