Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter’i ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulde, Türkiye’den üst düzey isimler de yer aldı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı. Kabulde ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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