CHP'nin kuruluş resepsiyonuna katılmadığı öğrenilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi.

Gelişmenin detaylarını Murat Ağırel SÖZCÜ TV ekranında ilk defa duyurdu.

Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan yapıldı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Görüşme ile ilglili Mansur Yavaş resmi X hesabından bir açıklama yaptı. Erdoğan Dijital Medya'nın gönderisini alıntılayan Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik.

Kabulde; başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik.

Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık.

Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum."

SÖZCÜ TV'YE KONUŞTU

Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası SÖZCÜ TV'ye konuştu. Yavaş SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile metro yatırımlarını görüştük" dedi