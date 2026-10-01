Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

'PARTİMİZE SALDIRI KAMPANYASI BAŞLATTILAR'

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde birileri, duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar."

"Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz. Sizlerden de bunlara kulak asmadan hem partimiz hem de milletimiz için çalışmaya devam etmenizi bekliyorum.