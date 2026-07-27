Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Yatırım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye ile Senegal arasındaki savunma sanayii ilişkilerine ivme kazandırılmasının kritik önem taşıdığını kaydetti.

Erdoğan, Türkiye’nin “kazan-kazan” anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini bildirdi.