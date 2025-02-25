Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlendiğini belirterek, Sırbistan'da en kısa sürede yeni bir hükümetin kurulmasını temenni etti. Erdoğan, kurulacak yeni hükümetle birlikte ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çaba sarf edileceğini ifade etti.

Savunma sanayii gibi alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamanda bu ortak çabaların somut sonuçlar doğurmasını beklediğini vurguladı.

Erdoğan, ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in 8 Şubat’ta geçirdiği trafik kazası nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.