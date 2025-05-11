Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Erdoğan, daha sonra da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, barış müzakerelerinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, gece saatlerinde yaptığı açıklama ile Ukrayna savaşında ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Putin, "Biz zaferimizi ilan ediyoruz ve 3'üncü kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz. Türkiye barış için çok çabaladı. Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını öneriyoruz." dedi.