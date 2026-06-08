Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Venezuela Devlet Başkanı Vekili Delcy Rodriguez ile İstanbul’da bir araya geldi. Resmi törenle karşılanan Rodriguez, daha sonra Erdoğan ile ikili ve heyetler arası görüşmelere katıldı.

Görüşmede Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin mevcut durumu değerlendirilirken, enerji, madencilik, ticaret ve yatırım alanlarında yürütülen iş birlikleri masaya yatırıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile ilgili bakanlar da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye’nin Venezuela ile dostane ilişkilerini güçlendirmeye önem verdiğini belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağların daha ileri seviyeye taşınması konusunda kararlılık mesajı verdi.

Taraflar ayrıca uzun vadede 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılabilecek adımları değerlendirdi. Enerji ve madencilik başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yeni iş birliği imkanlarının ele alındığı görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

İstanbul’daki temasların, Türkiye ile Venezuela arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.