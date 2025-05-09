Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şu şekilde:

1999 yılında Pınarhisar'a gitmeden önce MÜSİAD'ın beni fahri üye olarak kabul etmesini her zaman şükranla hatırladım. Sadece 28 Şubat döneminde değil öncesinde ve sonrasında MÜSİAD, demokrasiden ve özgürlükten yana bir duruş sergiledi.

MÜSİAD üretmekten, Türkiye için çalışmaktan asla vazgeçmedi. 35 yıldır duruşunuzu ve samimiyetinizi muhafaza ettiniz. Kanaat ve bereket kavramlarıyla ticaret yapmayı ihmal etmediniz. Türkiye'nin 23 yılda yazdığı başarı hikayesinde enmeği olanlardan biri de MÜSİAD ailesidir. Son 23 yılda milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan saldırıların karşısında MÜSİAD'ın kararlı duruşu yadsınamaz."

SABIR İSTEDİ

"MÜSİAD'ın ülkemiz ve insanlık için yürüttüğü mücadelesine her zaman destek olduk. İnşallah gelecekte de birlikte olacağız. Dünyamız kritik bir süreçten geçiyor. Salgın döneminde 60 yılın zirvesine çıkan enflasyondaki direnç henüz kırılamadı. Uluslararası ilişkilerden siyasete toplumsal olaylara kadar tehditler giderek artıyor. Suların sakinleşmesi biraz daha zaman alacaktır. Hükümet olarak fırtınalı sularda gemiyi limana ulaştıracak tecrübeye ve iradeye sahibiz. Sabırlı bir şekilde yol alıyoruz."

Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor. Mali disiplinden de taviz vermiyoruz. Harcama disiplini ve tasarruf tedbirlerini bu yıl da aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Dış dengede de tablo olumlu. Cari açığımız istikrarlı şekilde geriliyor. Hem enflasyonu hem dış açığı aşağı çekiyoruz. İç ve dış talepte geçici yavaşlamalar olabilir. Bunlar gayet doğal. Büyüme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz.

REZERVLER ARTMAYA BAŞLADI

"Bu haftadan itibaren rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam, bunlarla birlikte ilkelerimize bağlılığımızı koruyoruz."

"Son 1,5 aydır yaşanan dalgalanmalar karşısında başarılı bir sınav verdik. Programın şoklara, manipülatif saldırı ve sabotaj girişimlerine karşı ne denli dayanıklı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Malum çevrelerin operasyonları ellerinde patladı. Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif yönde ayrıştığına hep birlikte şahit olacağız."

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