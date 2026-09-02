AKP Kadın Kolları MKYK Üyesi Çiftçi, 44 yaşında hayatını kaybetti. Çiftçi'nin bir süredir Ankara’da hastanede tedavi gördüğü bildirildi. ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi’nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vefatını üzüntüyle öğrendiğim AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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