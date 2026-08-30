Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Leyla Zana ile telefonda görüştü.
Erdoğan görüşmede, Zana'nın hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Leyla Zana ile telefonda görüştü.
Erdoğan görüşmede, Zana'nın hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için başsağlığı dileklerini iletti.
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