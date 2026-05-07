Devlet medyasının Perşembe günü bildirdiğine göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yakın zamanda İran'ın kayıp dini lideri Mücteba Hamaney ile görüştüğünü açıkladı.

Hamaney’in ABD-İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın başlangıcında ağır yaralanmasının ardından, Pezeşkiyan'ın buluşması bir ilk oldu.

Pezeşkiyan görüşmenin “kibar ve son derece samimi” bir atmosferde geçtiğini söylediği bildirildi.

Hamaney'in sağ bacağı ve sağ elinden ağır yaralandığı ve yüzünde ağır yaraların olduğu aktarılmıştı.

ABD basını iddiasına göre lider uzuvlarını kurtarıcı ameliyatlara girdi ve yüzü için plastik cerrahiye başvurdu. ABD basını, liderin "dudaklarının ağır hasar aldığını" söylemişti.

İran lideri o zamanda beri kamuoyuna görünmedi, sadece yazılı açıklamalar aracılığıyla halkı ve dünya ile iletişim kurdu.

Devrim Muhafızları, Hamaney'in "bilincinin açık ve sağlığının yerinde olduğunu" vurguladı ve hala ülkeyi yönettiğini belirtti.