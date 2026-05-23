1996’da kurulan ilk 5 vakıf üniversitesinden biri olan İstanbul Bilgi Üniversitesi gece yarısı yayınlanan resmi gazetedeki 2.5 satırlık cumhurbaşkanı emriyle kapatıldı. Ön lisans, lisans ve yüksek lisansta okuyan 24 bin öğrenci ve 70 bin mezunuyla 8 fakülte, 3 enstitü ve 3 MYO’da 150 program var. Kapatma kararı öğrenciler, mezunlar ve akademisyenleri şok etti.

YÖK YASASINA AYKIRI

Kapatılmaya gerekçe gösterilen, “YÖK Kanunu’nun 11. maddesi” üniversitelerin kapatılmasına dair hiçbir içerik yok. 11. maddede üniversitelerin kuruluş ve işleyişinden Üniversitelerarası Kurul’un (ÜAK) sorumluluğu anlatılıyor.

11 KİŞİLİK ÜAK

kurul üyelerinin seçim süreci ve görev tanımı yapılıyor. Üniversitelerin kapatılması değil tam tersi, üniversitelerin yasalara uygun varlığını sürdürmesi için YÖK’ün alması gereken tedbirler sıralanıyor.

Anayasanın, “Yükseköğretim Üst Kuruluşları” başlıklı 131. maddesine göre ise üniversitelerin öğretimini planlama, düzenleme, yönetme, denetleme, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yasalara göre yönlendirme sorumluluğu YÖK’te. 2017’deki değişiklikle rektör atama yetkisi cumhurbaşkanına geçse de

cumhurbaşkanının üniversite kapatma yetkisi, anayasanın 131. maddesine aykırı.

Tedbir alıyormuş(!)

YÖK Başkanı Erol Özvar yazılı yaptığı açıklamasında, “İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin, kurucu vakfına mahkemece kayyum atanması üzerine 2547 sayılı kanunun 11. maddesi gereğince alınan, faaliyet izninin kaldırılmasına dair cumhurbaşkanı kararı, resmi gazetede yayımlandı. YÖK, öğrencilerimizin bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır. İdari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yapılacak” dedi.

8 AYDA NE DEĞİŞTİ?

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 7 yıl önce Can Holding’e geçmişti. 2025 Eylül ayında ‘Kara para aklama, suç örgütü kurma, dolandırıcılık’ gibi iddialarla bu şirkete operasyon yapılınca üniversite TMSF’ye devredildi. Devir sonrası YÖK Başkanı Özvar, üniversitenin kapatılmayacağı ve eğitimin sorunsuz süreceğini söylese de bu açıklamadan 8 ay sonra üniversite kapatıldı.

24 BİN ÖĞRENCİ NE OLACAK?

-Garantör; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde (MSGSÜ) bölümleri varsa geçebilirler.

-Mühendislik gibi bölümler MSGSÜ’de yok. Vakıf veya devlet üniversitelerine geçiş hakları var.

-İstanbul Bilgi’deki eğitim ve ders geçme notları geçerli olup, yatay geçiş haklarını kullanabilirler.

-Notları ve YKS yerleştirme puanı tutanlar, YÖK’e diğer üniversitelere yatay geçiş için başvurabilir.

-2026-2027 akademik yılı için erken kayıt ve ödeme yapanlar ödedikleri parayı geri alabilir.

MEZUNİYETE 10 GÜNÜ KALMIŞTI!

Bir öğrenci, “5 senedir ücretini ödediğim psikoloji bölümünden 2 hafta sonra mezun olacaktım. Okulum kapatıldı. Kimseye ulaşamıyoruz. 10 gün okuyacağım üniversite nerden bulayım?” dedi. Öğrenciler: “Okul devam ederken bunu niye yaptınız? Dalga geçer gibi açıklama yapan YÖK’ün, bizce kapatmadan haberi yok.”

Öğrencilerden sert tepki

HAYATIMIZI KARARTTINIZ

YÖK’e tepki gösteren öğrenciler, “MSGSÜ’de mühendislik, hukuk yok. Biz ne olacağız?” diye sorup şunları söylediler: “Bayram sonrası finaller var. Ailelerimizle birlikte 100 bin kişinin hayatını belirsizliğe sürüklediniz. YÖK hâlâ önümüzdeki günleri işaret ediyor. Gençlerin hayatını kararttınız.”

MİMAR SİNAN’DA MÜHENDİSLİK BULUNMUYOR!

Vakıf üniversiteleri kurulurken, bir devlet üniversitesi yasal garantör yapılıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin garantörü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ). Konservatuar, güzel sanatlar gibi fakültelerde sanat ağırlıklı eğitim veriliyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ise hukuk, mimarlık, mühendislik gibi 8 ayrı fakültede 150 ayrı bölümde 24 bin öğrenci eğitim görüyor. Bu bölümler olmadığı için garantör üniversite MSGSÜ yetersiz kalıyor.

ÜNİVERSİTENİN ADI DEĞİŞECEK

Yükseköğretime kapatılan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin öğrencileri, garantör üniversite Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Beşiktaş’daki kampüsüne taşınmayacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin, Haliç, Kuştepe ve Dolapdere kampüslerinde eğitimlerini alabilecek. Başka üniversitelere yatay geçiş yapmazlarsa, mevcut kampüslerde okuyacakları öğrenildi.