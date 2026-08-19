Fransa’da yıllardır kamuoyunun ve siyasetin gündeminde yer alan ötanazi hakkına ilişkin yasal düzenleme, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ilan etmesinin ardından 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Anayasa Konseyi tarafından yapılan değerlendirmede; ölümcül bir hastalığa yakalanan kişilerin kendi istekleri ve doktor onayı doğrultusunda hayatlarına son verecek maddeye erişim özgürlüklerinin, insan onurunu koruma ilkesiyle çelişmediğine hükmedildi.

Kabul edilen düzenleme doğrultusunda, gerekli hukuki ve tıbbi şartları taşıyan hastalara bir sağlık çalışanının gözetimi altında kendilerine ölümcül maddeyi uygulama hakkı tanındı.

Hastanın işlemi fiziki olarak gerçekleştiremeyecek durumda bulunması halinde ise sürecin doğrudan sağlık personeli tarafından yürütülmesine olanak sağlandı.

Yasaya göre ötanazi hakkından yararlanabilmek için belirli kıstasların bir arada bulunması şart koşuluyor. Bu kapsamda başvuru sahibinin reşit olması, Fransız vatandaşlığına sahip bulunması veya ülkede uzun süreli ikamet etmesi gerekiyor.

Tıbbi açıdan ise kişinin terminal ya da ileri safhada, ciddi ve tedavi edilemez bir hastalığa sahip olması, dayanılmaz düzeyde fiziksel acı çekmesi ve karar anına kadar bilincinin açık olup özgür iradesiyle seçim yapabilme yetisini koruması şartı aranıyor.