Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayı programları kapsamında çeşitli toplumsal gruplarla iftarda bir araya geliyor. Esnaf ve Sanatkarlarla beraber düzenlenen iftarda bir araya gelen Erdoğan dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

KREDİ LİMİTİ ARTIRILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar sonrası yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Erdoğan, esnaf ve sanatkarların toplum ve devlet kaynaşmasındaki önemini anlatan açıklamalarının ardından kritik bir açıklama yaptı.

İş yeri edinme ve ticari araç sahibi olmak isteyen esnafa kullandırılan kredi limitleri ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

"İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıyoruz. Esnaf olarak sizler bir taraftan, devlet olarak bizler diğer taraftan beraberce çalışarak inşallah fırsatçılara nefes aldırmayacağız."

ARAÇ KREDİSİ KAPSAMI GENİŞLİYOR

Erdoğan'ın açıklamalarında ticari araç kredilerinde yapılan yeni düzenleme de ortaya çıktı. Erdoğan yeni düzenlemeyi şu ifadeyle duyurdu:

"Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz."

Artık ticari araç alımında kredi kullanımlarında 0 ile 5 yaşındaki araçlar da kapsama alınacak.