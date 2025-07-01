AKP’li vekiller tarafından Meclis’e sunulan bir kanun teklifi ile Kuvvet Komutanlarının emeklilik yaşı 67’den 72’e yükseltiliyor. Cumhurbaşkanı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanların emeklilik yaşını 1’er yıl süreyle 72’ye kadar uzatabilecek. Daha önce de Genelkurmay Başkanının emeklilik yaşı 67’den 72’ye çıkarılmıştı. Kanun teklifi ile orgeneral ve oramiraller için de 72 yaşına kadar görev süresi uzatılabilecek.

KURMAY SUBAY ŞARTI

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik öngören kanun teklifi uyarınca ayrıca “Korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için harp akademileri öğrenimini başarı ile bitirmiş bulunmak ve aynı zamanda Kara Kuvvetlerinde muharip sınıfı general, Deniz Kuvvetlerinde güverte veya deniz sınıfı amiral ve Hava Kuvvetlerinde pilot sınıfı generali olmak” fıkrası da değiştiriliyor. Korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için kurmay subay olma şartı da kaldırılıyor.

KOMUTANLAR KAÇ YAŞINDA?

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 64 yaşında ve bu göreve 3 Ağustos 2023’te atandı, iki yıldır kuvvet komutanlığı yapıyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da 64 yaşında ve 16 Ağustos 2023’te bu göreve atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise 65 yaşında ve 19 Ağustos 2022 tarihinden itibaren bu görevi yürütüyor.