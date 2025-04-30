Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen ormanlarını kestirmemek için direnen ve su hakkı eylemlerine katılarak öncülük eden köylü Şirin Baba lakaplı Tuncer Saraçoğlu’na, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla açılan davanın bugün görülen duruşmasında “beraat" kararı çıktı.

SU EYLEMİNDE CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN SORUŞTURMA AÇILDI

Eyleme katılan, Milas'a bağlı İkizköylüler Mahallesinde “Şirin Baba” olarak da bilinen 77 yaşındaki Tuncer Saraçoğlu’nun attığı “Yedi yedi doymadı, Allah canını almadı”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” şeklindeki sloganlar gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan dava açıldı.

Davanın duruşması bugün Muğla Adliyesi’nde yapıldı. Saraçoğlu’nu Bodrum, Milas, Muğla ve Marmaris’ten gelen çevre savunucuları yalnız bırakmadı.

Muğla 1. Asliye ceza Mahkemesi’ ndeki duruşmaya Saraçoğlu’nun avukatları Av. İpek Sarıca, Av. Aytül Doğu, Av. Ramazan Akkaya ve vatandaşlar katıldı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ALINGANLIK YAPTI"

Saraçoğlu’nun avukatı İpek Sarıca adliye çıkışında yaptığı açıklamada “Şirin babamıza Cumhurbaşkanı’na hakaret davası açılmıştı. Cumhurbaşkanımız her ne kadar alınan olsa da bugün mahkemede adalet yerini buldu. Şirin Babamız beraat etti. Bu tür davalar vatandaşlar üzerinde elbette bir baskı yaratıyor. Ama mahkeme bugün güzel bir karar verdi. Bu davalar daha bitmedi herşey çok güzel olacak, bizde bu davalarda mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Tuncer Saraçoğlu ve O’na destek veren köylüler ve çevreciler adliye öncünde “Herşey Çok Güzel Olacak” sloganları attıktan sonra dağıldı.