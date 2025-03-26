İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, tutuklanması ve görevden alınmasının ardından başlayan eylemlerin adresi, İBB Saraçhane Binası ve çevresi oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda CHP öncülüğündeki Saraçhane eylemlerine tepki gösterdi.

Erdoğan, konuşmasında CHP’nin “sokakları terörize ettiğini" ifade etti ve "Türkiye ekonomisine, milletin refah ve huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır" dedi.

Konuşmasında, muhalefetin yaklaşımını eleştirerek, “Nasıl bir muhalefet zihniyetiyle karşı karşıya olduğumuza şöyle bir ekranda bakalım” diyerek 5 dakika 36 saniyelik bir video izletti.

Aynı videoyu sosyal medya platformu X’te Erdoğan'ın resmi hesabında da paylaşıldı, “Türkiye’nin ana muhalefet partisinin marjinal sol örgütlerin, millete hakaret eden ağzı bozuk tiplerin, belediyeleri soyup soğana çeviren haramilerin oyuncağı haline gelmesi bizi gerçekten rahatsız ediyor” notu eklendi.

VİDEODAKİ KESİTLER TÜRKİYE'DE ÇEKİLMEMİŞ

Videonun 04.15-04.21 saniyeleri arasındaki bölümde, Gürcistan’daki protestolardan görüntüler yer aldığı ortaya çıktı. Bu görüntülerde polisle eylemciler arasında yaşanan çatışmalar görüldü. Söz konusu paylaşımın 2024 yılına ait olduğu ve videonun Türkiye'de çekilmediği öğrenildi.