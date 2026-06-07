Kolombiya Milli Takımı kafilesinin 2026 Dünya Kupası için ABD'ye uğurlandığı anlar, ilginç görüntülere sahne oldu. Takım kaptanı James Rodriguez, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kızı Antonella Petro ile ilginç bir an yaşadı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Törende Cumhurbaşkanı Petro ve kızı, milli takım oyuncularına hediyeler verdi. Ancak sosyal medyada yer alan görüntülerde Antonella Petro'nun, takım kaptanı James Rodriguez ile diyaloğa girmek istediği ve Rodriguez'in hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam ettiği anlar gündem oldu.

ANTONELLA VE RODRIGUEZ'DEN MESAJ

Cumhurbaşkanı'nın 17 yaşındaki kızı Antonella Petro, yayınladığı video mesajla Rodriguez'e görüntülerin ardından sosyal medyada yapılan eleştirilere karşı çıktı. Yıldız futbolcunun çocukluğundan beri idolü olduğunu belirten Antonella, 2014 Dünya Kupası'nda Uruguay'a attığı unutulmaz golü hatırlatarak şunları söyledi:

"Tüm hayatım boyunca kutladığım ilk gol senindi James. Çocukken sana birçok mektup yazdım. Milli takımımızı birlik içinde desteklemeliyiz. Umarım bir gün seninle fotoğraf çektirme hayalim gerçekleşir."

Rodriguez ise tepkilerin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında Antonella'yı etiketleyerek, "Antonella, o fotoğraf yakında çekilecek. Ayrıca formam da sana feda olsun. Bana ve tüm takım arkadaşlarıma verdiğin destek için çok teşekkür ederim. Şimdi Dünya Kupası'nda milli takımımız için birlik olma zamanı" mesajını verdi.

Öte yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda James Rodriguez'e teşekkür etti.