Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında 'terör' suçlamasıyla Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin olarak açıklama yaptı.

Katıldığı canlı yayında Cevdet Yılmaz, "Tüm tutuklular devletimize emanettir. Devlet kurumlarına düşen insanların sağlığını korumaktır." dedi.

Yılmaz şunları kaydetti:

-Mahir Polat konusunda hastaneye sevki oluyor. Ardından bu şikayetler devam ettiği için Adli Tıp'a müracaat söz konusu. Adli Tıp uzman kurum. Onun kararı neyse o yönde de işlem yapılacaktır.

-İşlediği suç ne olursa olsun hapishanede olanlar devletimize ve hukuka emanettir. Hiç kimsenin bir endişesi olmasın.