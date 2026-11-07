Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada fon krizine ilişkin, "Rakamsal olarak baktığınızda çok büyük bir oran ifade etmiyor olabilir ama anlamı itibarıyla çok önemli ve çok ciddi bir mesele. Biz de bu meselenin üzerine ciddiyetle gidiyoruz" dedi. Yılmaz, "131 fon için TMSF bünyesinde bir hesap açıldı. Bir de genel bir hesap açıldı. Yani herhangi bir fonla ilişkilendirilmeyecek geri kazanımlar için genel bir hesap açıldı. Buralara fahiş, haksız kazanç elde etmiş kişilerden veya kurumlardan tahsil edilen gelirler bu hesaplarda birikiyor" dedi. Bugün itibarıyla iadelerden toplanan miktarın 31,5 milyar lira olduğu bilgisini veren Yılmaz, "Bunların tabii bir kısmı gönüllü iade dediğimiz, bir de geri kazanım hesabı dediğimiz bir hesap var. Bunların toplamı 31,5 milyar gibi bir rakama tekabül ediyor. Fon Koordinasyon Kurulunun görevi bu tasfiye sürecinde yatırımcının haklarını olabildiğince güçlü bir şekilde korumak, bu geri kazanımları sağlamak ve bununla da diğer varlıklarla da bu ödemeleri gerçekleştirmek" diye konuştu.

Yılmaz, olağan tasfiyede 55 bin 821 tekil yatırımcıya 55,4 milyar lira ödeme yapıldığını ve büyük oranda olağan tasfiyelerin bittiğini bildirerek, "Bugüne kadar olağan ve olağanüstü tasfiyede toplam 420 bin tekil yatırımcıya 130 milyar lira nakdi ve ayni ödeme yapılmış durumda. 455 bin küsur kişiden 420 bini şu veya bu miktarda bir ödeme almış durumda. 614 bin 874 hesaba 130,2 milyar lira ödenmiş. Tekilleştirdiğimizde tüm bu kişileri 179 bin 449 yatırımcının ana parası şu an ödenmiş durumda" ifadesini kullandı.

PAZAR GÜNÜ 10'UNCU TOPLANTI YAPILACAK

Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun 10'uncu toplantısının muhtemelen 8 Kasım Pazar günü İstanbul'da toplanacağını belirterek, "Gelecek hafta cuma günü yine bir ödeme yapma yönünde bir hazırlık içindeyiz. TMSF'de biriken bir miktar var. Yine bu bankalar nezdinde, saklama kuruluşları nezdindeki değerlere bakacağız. Diğer kaynaklarımıza bakacağız ve gelecek hafta cuma günü yine önemli miktarda bir ödeme yapılacağını ifade edebilirim" diye konuştu.

Yılmaz, gelecek hafta sonuna kadar yapısal önlemleri içeren bir kanun teklifinin büyük oranda hazır olacağını kaydederek, "Bu kanunumuz da sermaye piyasalarımıza daha fazla güç verecektir. Bu hastalıklı yapılar, mikroplar bünyeden çıktıkça ve bu adımlar atıldıkça sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Sermaye piyasalarımıza sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğu diye düşünüyorum" diye konuştu.

"EMEKLİLERİMİZE DESTEK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Yılmaz, "Asgari ücretle ilgili henüz süreç başlamadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın koordinasyonunda yürüyor çalışmalar. O aşamaya geldiği zaman yine değerlendirmeler yapılabilir" ifadelerini kullandı. Emeklilerle ilgili çalışmaların sorulması üzerine Yılmaz, "Epeydir bir çalışıyoruz bunun üzerinde. Emekliler konusu çok önemli. Cumhurbaşkanımız her fırsatta vurguluyor. Bütün emeklilerimizle ilgili bir çalışma söz konusu. En sonunda Meclis'imize arz edilecek. Meclis'imizin de takdiriyle nihai şeklini alacaktır. Emeklilerimize elimizden gelen tüm gayretle destek olmaya çalışacağız" diye konuştu.