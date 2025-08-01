Geçtiğimiz hafta sonu, Portekiz'in güney sahilinde bulunan popüler bir halk plajında denize girerken görüntülenen Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, vatandaşlarla birlikte keyifli anlar yaşadı.
GÖRENLER ŞAŞIRDI
Lizbon’a yakın bir sahil kasabasında çekilen görüntülerde, 76 yaşındaki cumhurbaşkanının omzunda havlusu, şortu ve rahat tavırlarıyla plaja geldiği görülüyor.
Koruma ekibi olmadan denize giren Sousa, çevredeki vatandaşlarla sohbet etti ve bazılarıyla fotoğraf çektirdi.
Bu samimi anlar, plajdakilerin cep telefonlarıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede viral oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, Sousa’nın halkla iç içe olmasına övgüler yağdırdı.
'KORUMALARLA DEĞİL HALKLA BİRLİKTE'
Bir kullanıcı, “Hangi ülkenin cumhurbaşkanı halk plajında böyle rahat denize girer? Marcelo, sen bir harikasın!” yorumunu yaparken, bir başkası, “Lider dediğin böyle olur, korumalarla değil, halkla birlikte!” dedi.
Görüntüler, Portekiz’in yanı sıra uluslararası medyada da geniş yankı buldu.