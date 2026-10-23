Polonyalı göstericiler, Başbakan Donald Tusk liderliğindeki liberal hükümeti seçim öncesinde verdikleri vaatleri yerine getirmemekle suçlarken, parlamentoda kabul edilen yeni adımları yetersiz buluyor.

Ülkede 1993 yılından bu yana yürürlükte olan katı mevzuat uyarınca kürtaja yalnızca fetüste ciddi anomalilerin bulunması, annenin hayatının veya sağlığının tehlikede olması ya da gebeliğin tecavüz veya ensest sonucu gerçekleşmesi durumlarında izin veriliyor.

Avrupa Birliği’nin en kısıtlayıcı düzenlemelerinden birine sahip olan ülkede parlamento, geçtiğimiz salı günü yasaları gevşetmeyi hedefleyen iki ayrı tasarıyı onayladı.

İKİ TASARI PARLAMENTODAN GEÇTİ

Kabul edilen ilk tasarı, Sivil Koalisyon (KO) ile Sol’un önerisiyle gündeme geldi ve kürtajı kısmen suç olmaktan çıkararak kürtaja yardım eden kişilere uygulanan üç yıla kadar hapis cezasını kaldırmayı hedefliyor.

İkinci tasarı ise koalisyon ortakları Polonya 2050 ve Polonya Halk Partisi (PSL) tarafından sunuldu; bu düzenleme Anayasa Mahkemesinin 2020 yılında aldığı ve fetal anomaliler durumunda kürtajı yasaklayan kararının etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

İlk tasarı 213’e karşı 217 oyla, ikinci tasarı ise 203’e karşı 233 oyla parlamentodan geçti.

CUMHURBAŞKANI REDDEDECEK

Ancak parlamentodan geçen bu düzenlemelerin yasalaşması için cumhurbaşkanlığı onayı gerekiyor. Muhafazakâr Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin her iki yasa tasarısını da veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

GEBELİĞİN İLK 12 HAFTASINA KADAR ERİŞİM TALEP EDİLİYOR

Sokaklardaki protestocular ise kürtajın tamamen suç olmaktan çıkarılmasının yanı sıra gebeliğin ilk 12 haftasında yasal kürtaja ve ertesi gün hapına engelsiz erişim talep ediyor.

Göstericiler ayrıca Varşova ve Gdańsk’taki hastanelerin önü ile Varşova’daki AboTak kliniği çevresinde gerçekleştirilen yasa dışı kürtaj karşıtı eylemlerin yerel yönetimler tarafından engellenmesini istiyor.