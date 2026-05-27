CHP’de mutlak butlan kararı sonrası, teknik ofisten üye kabul birimine kadar farklı departmanlarda görev yapan 24 çalışan işten çıkarıldı. Çalışanlara tazminat ve hakedişleri hakkında ileride bilgi verileceği bildirildi. Genel Merkez’e yakın kaynaklar, işine son verilenlerin sayısının bayramdan sonra artabileceğini belirtti.

İşten çıkarılanlardan Çimen Çetin, sosyal medya hesabından şunları yazdı: “Evet, o isimlerden biri de benim. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim birimindeki görevime yeni yönetimin talimatının ardından gelen tek bir telefon ile son verildi... Hadi size iyi bayramlar ‘yeni yönetim.”

Butlan kararının çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, partinin hesaplarının kontrolünü de aldı. Bu yüzden Genel Merkez’de çalışanların maaşlarının yatırılması da aksadı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Çalışanların bayram ikramiyeleri de yatmadı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışma ekibinden alınan bilgiye göre, parti çalışanlarının maaş ve bayram ikramiyesi ödemelerinin yapılacağı belirtildi. CHP’nin kurumsal internet sitesinin yönetiminin Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibine teslim edildiği aktarıldı.

Partinin sosyal medya hesaplarının devri konusunda da talepte bulunulduğu ifade edildi.