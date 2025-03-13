ALF Araştırma'nın 3-6 Mart tarihleri arasında 2 bin 7 kişi ile yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Katılımcılara, "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, hangi adaya oy verirsiniz?" diye soruldu.

İMAMOĞLU ÖNDE

Katılımcıların yüzde 47,2'si İmamoğlu yanıtını verirken; Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 43,3 oldu.

Kararsız seçmenlerin oranı ise yüzde 9,5 oldu.

AKP'LİLER CHP'LİLERDEN DAHA FAZLA RAKİBE OY VERİYOR

Ankette İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyen AKP'lilerin oranı yüzde 8,5 olurken, Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen CHP'lilerin oranı yüzde 2,1 oldu.

MHP VE BBP AYRINTISI

Dikkat çeken bir diğer sonuç ise Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye oy vereceğini söyleyen seçmenlerin yüzde 18,4'ü Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu'na oy vereceğini söyledi.

BBP seçmenin ise yüzde 15,2'si tercihinin İmamoğlu olacağını söyledi.

Son seçimde CHP ile Millet İttifakı ortağı olarak seçime giren İYİ Parti'de ise katılımcıların yüzde 18,5'i tercihinin Erdoğan olacağını söyledi.