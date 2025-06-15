Rawest Araştırma'nın 3-13 Mayıs tarihlerinde 21 şehir ve 56 ilçede 2 bin 10 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı çalışma kamuoyu ile paylaşıldı.

Rawest Araştırma’nın son anketine göre, olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde kararsızlar dağıtıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerine kıyasla yaklaşık 9 puanlık oy kaybı yaşıyor.

İSİMSİZ RAKİBİNE KAYBEDİYOR

Ankette en dikkat çekici detay ise; katılımcıların %56,3’ünün, ismi belirtilmeyen “Rakip adayı” destekleyeceğini belirtmesi oldu.

Bu oran aynı zamanda son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda aldığı oydan 8 puan fazla.

14 Mayıs seçimlerinin 2. yıldönümünde yapılan araştırmada katılımcılara ayrıca “Bu pazar bir seçim olsa” hangi adaya oy verecekleri soruldu.

Kararsızlar dağıtıldığında CHP yüzde 34,5 ile birinci parti olurken, AKP yüzde 33,8 ile ikinci parti oldu.

CHP BİRİNCİ PARTİ KONUMUNDA

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

DEM yüzde 8,9

MHP yüzde 8,4

İYİ Parti yüzde 3,2

Zafer Partisi yüzde 3

YRP yüzde 2,8