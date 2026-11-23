Kabinede, Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları değerlendirilirken, fonların tasfiyesi ve ödemelere ilişkin son durum gözden geçirilecek. Ayrıca sermaye piyasalarını güçlendirmeye yönelik yeni yasa hazırlıkları ele alınacak.
Toplantıda, Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları değerlendirilecek, fonların tasfiyesi ve ödemelere ilişkin son durum ele alınacak. Ayrıca sermaye piyasalarını güçlendirmeye yönelik hazırlanan yeni yasa çalışmaları da gündeme gelecek.
Bunun yanı sıra yıl sonundan önce hayata geçirilmesi planlanan emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmaları da Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.