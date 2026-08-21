Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, geniş bir yelpazede uzman personel alımı gerçekleştirecek. Ankara'daki hizmet birimleri ile İstanbul İl Temsilciliği'nde görevlendirilmek üzere toplam 275 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Kadroların 250'si Ankara, 25'si İstanbul için ayrılmış durumda. Adaylar kıdemli uzman, uzman ve analist pozisyonlarına başvurabilecek.

ÇOK SAYIDA ALANDA UZMANLIK ARANIYOR

İlan kapsamında adli bilişim, ağ mimarisi, ağ yönetimi, bilgi güvenliği uyum, bilişim hukuku, denetim, dijital varlık envanteri, iş analizi, iş geliştirme, kapasite geliştirme, kurumsal mimari ve BT yönetimi, proje yönetimi, regülasyon, siber diplomasi, siber güvenlik mimarisi, siber güvenlik yönetimi, siber olay müdahale, siber tehdit istihbaratı, sistem mimarisi, sistem yönetimi, uygulama testleri, veri analitiği ve yazılım geliştirme gibi çok sayıda alanda uzmanlık aranıyor.

Başvurular 21 Ağustos ile 11 Eylül 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilecek. Adayların yalnızca bir pozisyon ve görev alanı için başvuru yapabileceği belirtildi.

Başvuruların incelenmesinin ardından şartları sağlayan adaylar sınava çağrılacak. Yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak gerçekleştirilebilecek sınavlar Ankara'da yapılacak. Başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekecek.